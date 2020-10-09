قضاة المجر يرفضون مرشح أوربان لرئاسة المحكمة العليا

رفضت لجنة من كبار القضاة في المجر المرشح لرئاسة المحكمة العليا، ما أحيا من جديد القلق بشأن استقلال القضاء في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان نشر اليوم الجمعة، على موقع المجلس الوطني للقضاة على الإنترنت، أن المجلس رفض بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد ترشيح قاضي المحكمة الدستورية زولت أندراس فارجا لتولي منصب رئيس المحكمة العليا، المعروفة أيضا باسم "كوريا".



وأشار القضاة إلى عدم استقلالية المرشح، حيث سبق أن شغل منصب نائب رئيس الادعاء لأوربان، والذي ينتقده الاتحاد الأوروبي لعدم التحقيق في قضايا فساد بأوساط النخبة الحاكمة.



وجاء في البيان أيضا أن فارجا لم يكن ليترشح إلا بعد أن أجرى الحزب الحاكم تعديلا للقانون مرتين لتعويض انعدام جدارته بموجب القواعد السابقة.