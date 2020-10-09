محافظ الإسكندرية يناقش مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لمناقشة مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها بالمحافظة، وذلك لتحديد بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يُسهم في سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة للمحافظة.

يأتي ذلك من خلال مساندة تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم في تعميق المشاركة المجتمعية.

وقال الشريف إن مبادرة الموازنة التشاركية تهدف إلى أن يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات، في إطار الحرص على تعزيز معايير الشفافية المالية والمشاركة المجتمية تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح حرص المحافظة على تقديم الدعم إلى الموازنة التشاركية، انطلاقًا من دورها المهم في تحقيق الشفافية للموازنة على أرض الإسكندرية وإظهار المشروعات القومية التي يتم تنفيذها.

وحضر الاجتماع؛ الدكتورأحمد جمال نائب المحافظ، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، وممثلي جامعة الإسكندرية، والمنطقة الروتارية، وقيادات الليونز، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية البحرية، وجامعة فاروس، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.