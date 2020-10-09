اتهام أمريكي لروسيا والصين وإيران بشأن لقاح كورونا

أكد مدير المركز الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا، أن روسيا والصين وإيران تحاول منع الولايات المتحدة من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال إيفانينا في مقابلة مع شركة "هيرست" التلفزيونية الأمريكية: "بمجرد أن نحصل على اللقاح، سوف يحاولون بكل عزم منعنا من استخدامه. هم يحاولون بالتأكيد أن يكون اللقاح تحت تصرفهم"، ولم يقدم المسؤول الأمريكي "أي دليل يدعم رأيه".

ووفقا لإيفانينا، فقد "تغيرت تصرفات روسيا مقارنة بعام 2016، فهم لم يعودوا يستخدمون الروبوتات ومواقع التجسس، فقد تم القبض عليهم. وهم الآن يستخدمون المعلومات من المواطنين الأمريكيين ويضخمونها بشكل مصطنع".

وأضاف: "هدف موسكو هو تقسيم وتدمير الديمقراطية في الدول. نتوقع نشاطا أكثر عدوانية من خصومنا تجاه الرئيس فيما يتعلق بالوضع مع كورونا. بالنسبة لنا، هذه مشكلة على مستوى الأمن القومي".