 اتهام أمريكي لروسيا والصين وإيران بشأن لقاح كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 9 أكتوبر 2020 6:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

اتهام أمريكي لروسيا والصين وإيران بشأن لقاح كورونا

رويترز
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 6:20 ص

أكد مدير المركز الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا، أن روسيا والصين وإيران تحاول منع الولايات المتحدة من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال إيفانينا في مقابلة مع شركة "هيرست" التلفزيونية الأمريكية: "بمجرد أن نحصل على اللقاح، سوف يحاولون بكل عزم منعنا من استخدامه. هم يحاولون بالتأكيد أن يكون اللقاح تحت تصرفهم"، ولم يقدم المسؤول الأمريكي "أي دليل يدعم رأيه".

ووفقا لإيفانينا، فقد "تغيرت تصرفات روسيا مقارنة بعام 2016، فهم لم يعودوا يستخدمون الروبوتات ومواقع التجسس، فقد تم القبض عليهم. وهم الآن يستخدمون المعلومات من المواطنين الأمريكيين ويضخمونها بشكل مصطنع".

وأضاف: "هدف موسكو هو تقسيم وتدمير الديمقراطية في الدول. نتوقع نشاطا أكثر عدوانية من خصومنا تجاه الرئيس فيما يتعلق بالوضع مع كورونا. بالنسبة لنا، هذه مشكلة على مستوى الأمن القومي". 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك