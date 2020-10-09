بايدن للأمريكيين: ستعرفون موقفي من المحكمة العليا بعد فوزي بالرئاسة

أكد مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن الأمريكيين سيعرفون موقفه بشأن زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، في حال فاز في الانتخابات المقبلة.

وقال بايدن: "الكشف عن موقفي الآن سيصرف انتباه الناخبين عن التركيز على ترشيح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لإيمي كوني باريت للمحكمة العليا".

وأضاف: "في اللحظة التي أجيب فيها على هذا السؤال، سيكون العنوان الرئيسي في كل ورقة من أوراقك، بخلاف التركيز على ما يحدث الآن".

يشار إلى أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بشأن باريت يوم الاثنين المقبل.

ورشح ترامب في سبتمبر الماضي القاضية المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، خلفا للقاضية روث بادر جينسبرغ التي توفيت الشهر الماضي عن 87 عاما.