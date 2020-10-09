برلين تفكر في العمل بنظام الورديات بالمدارس بسبب كورونا

من المحتمل أن تتغير الحياة اليومية للطلاب وأولياء الأمور بالعاصمة الألمانية برلين بشكل كبير مجددا في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال عمدة العاصمة الألمانية، ميشائيل مولر، اليوم الجمعة: "من المحتمل أن نطلب تفهمكم لطرق غير تقليدية".

وأوضح مولر أنه بالإضافة إلى استراحات التهوية في الفصول المدرسية، فإنه من المحتمل "أن يكون لدينا نوع من العمل بنظام الورديات في المدرسة في الصباح وعقب الظهر"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل من احتمالات الاختلاط، وقال: "أظن أن شيئا كهذا سيكون ضروريا في أشهر الشتاء".

وذكر مولر أن برلين ستطبق في المدارس أنظمة تهوية وتحذير مختلفة، وقال: "نحن الآن نحصل أيضا على المعدات التقنية لهذا الغرض".

يُذكر أن وزارة الصحة في ولاية برلين أعلنت أمس الخميس أن العاصمة أصبحت بؤرة لتفشي كورونا، حيث تجاوز معدل الإصابات الجديدة الحد التحذيري البالغ 50 حالة لكل مئة الف نسمة في 7 أيام.

ويعد حد الـ50 إصابة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام معيارا مركزيا كانت الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقت عليه كمؤشر يمكن عند تجاوزه اتخاذ تدابير مضادة في الأماكن المعنية لمحاصرة انتشار الفيروس.

وكانت حكومة ولاية برلين اتخذت يوم الثلاثاء الماضي تدابير جديدة لمحاصرة الفيروس، وتضمنت فرض غلق ليلي للمطاعم والحانات (بين الساعة الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحا) اعتبارا من يوم غد السبت، بالإضافة إلى تشديد حظر الاختلاط في القاعات المغلقة وفي الأماكن العامة، لاسيما أثناء الليل.