سيتي جروب: الأسوأ لمخاطر الانتخابات الأمريكية بالأسواق الصاعدة ربما يكون قد انتهى

تتجه شركة السمسرة الدولية لمجموعة سيتي جروب الأمريكية المصرفية العملاقة، وهي "سيتي جروب جلوبال ماركتس" لتحقيق أداء أكثر من إيجابي فيما يتعلق بائتمان الأسواق الصاعدة، حيث "يبدو أن مخاطر الانتخابات الأمريكية تشهد تراجعا"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن خبراء استراتيجيين من بينهم إريك أولوم ودوزناتو جوارينو وأيوتي ميترا.



وكتب الخبراء في مذكرة أنه بينما تشهد الأسواق عادة تراجعا خلال الأسبوعين السابقين على الانتخابات الرئاسية، "فربما هذه هي المرة التي سترتفع فيها الأسعار" حيث أن أصول المخاطر تتعافى من بعض عمليات البيع في سبتمبر.



وجاء في مذكرتهم أن الأسواق تتجه للصعود حيث تتراجع مخاوف الانتخابات، وترى الأسواق أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيفوز.



وتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تحصل عوائد الأسواق الصاعدة على دفعة من ارتفاع في السندات الاستثمارية ذات العائد الأمريكي المرتفع.