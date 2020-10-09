السعودية: استمرار انخفاض أعداد المصابين بكورونا بعد تسجيل 407 إصابات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، في المملكة، مسجلة 407 إصابات، بعد أن سجلت امس الخميس 421 حالة والأربعاء 468 إصابة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 338539 حالات مؤكدة، بزيادة 407 حالات عن المسجلة أمس 421 حالة.

وتم تسجيل 513 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 324282 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 4996 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9261 حالة، منها 859 حالة حرجة.