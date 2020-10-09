النيابة تباشر التحقيق في شائعة خطف فتاة وأطفال بالإسكندرية

تباشر النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة إثارة شائعة خطف الفتيات والأطفال في الإسكندرية، بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وتبين عقب ذلك أن الطالبة، فرح إبراهيم سماحة، المقيدة بالصف الثاني الإعدادي، تركت منزلها، الكائن في منطقة سموحة، برغبتها، بعدما تعرضت للضرب من قبل والديها.

وأمرت النيابة، بضبط وإحضار مروجي تلك الشائعات، بعد كشف حقيقة الواقعة وتمثلت في إبلاغ أبٍ عن تغيب نجلته، البالغة من العمر 13 عامًا، بعد وقوع مشادة بينها وبين والدتها، وعندما تبينت عدم تواجدها في المسكن، فحصت كاميرات المراقبة المثبتة بداخله، فتبين مغادرتها لأروقته صباح الثلاثاء.

وأوضحت شقيقة الفتاة في التحقيقات أن "فرح" كانت على صلة بشاب داومت على التواصل معه عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكترونية "تك توك"، وتبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع عقب تغيبها، إلى أن تم التوصل إليها.

وذكرت الفتاة عبر مقطع فيديو بُثَ على موقع "يوتيوب" أنها تركت منزلها برغبتها، حيث كانت تشعر بالصداع، عندما طالبتها والدتها بالنزول إلى التمرين، وعند رفضها، هددتها بأنها سوف تجعل والدها يضربها، مضيفة: "بالفعل بابا جه ضربني بخشبة.. وده خلاني أترك البيت".

وأضافت: "كنت عارفة واحد أسمه أحمد عبر تطبيق (التيك توك) هو كان مهتم بيا، وكنت بحكي له أي حاجة تحصلي، ومطمئنة له، ونزلت القاهرة علشان أقابله، لكن لم يحدث، فقابلت شخص أخر يدعى، عم رضوان، صعبت عليه، فأصطحبني إلى منزله، وجلست مع أسرته، وكان معايا محترم".

وكانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، توصلت، الخميس، لمكان تواجد الطالبة، وكشفت النقاب عن مكان إختفائها في منطقة شبرا، محافظة القاهرة، بعد تركها لمنزل أسرتها، جراء خلافًا نشب بينها وبين والديها.

وتوصلت تحريات المباحث لقيام الطالبة بنزع شريحة الهاتف المحمول الخاص بها، قبل مغادرة المنزل، وقامت باستبدلتها بشريحة جديدة، كانت تستخدمها حتى تم التوصل إليها، بعدما حررت أسرتها محضرًا بقسم شرطة سيدى جابر، حمل رقم 10270 لسنة 2020 يفيد بتركها المنزل؛ إثر خلافًا وقع مع والديها.

ونفت وزارة الداخلية، صحة ما تداولته صفحات "فيسبوك" وتناقلته عنها بعض المواقع الإلكترونية؛ حول إدعاءات بتعدد حالات اختفاء الفتيات، وأن الواقعة أقتصرت فقط على بلاغًا من أسرة الطالبة، يفيد بتغيبها عن المنزل، أعقبه نشر صورة لها، وأرقام هواتف محمولة بهدف إبلاغهم في حال العثور عليها أو معرفة ثمة معلومة عنها.

وفي سياق متصل، كشفت النيابة، حقيقة واقعة إدعاء خطف أطفالًا في الإسكندرية، مؤكدة أن الواقعة التي لديها محل تحقيق، تتمثل في تلقي والد طفل اتصالًا هاتفيًا من زوجته، يوم 23 سبتمبر الماضي، أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من نجله، استخدام هاتفه المحمول، أثناء سيره في الشارع، لإجراء اتصالا منه، فاستجاب له، وسلَّمَه إليه، فاختلسه وفرَّ به هاربًا.

وأضافت النيابة العامة، في بيان لها، أن والد الطفل البالغ من العمر 11 عامًا، انتقل إلى محل الواقعة، وحصل على تصوير من كاميرات مراقبة مثبتة في المنطقة، تظهر المتهم رفقة نجله، ثم قام بنشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على شبكة الإنترنت؛ ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده.