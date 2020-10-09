حملة لتنظيف المقابر بسوهاج تعثر على 70 من الأعمال السفلية والطلاسم

عثرت حملة تنظيف المقابر بسوهاج، على أعمال سفلية وطلاسم منفذة على جماجم وملابس داخلية مدفونة داخل وخارج مقابر بمركز جهينة في سوهاج.

وأكد الشيخ عبد الرحمن السنجق، مؤسس حملة تنظيف المقابر على مستوى الصعيد، إنه تم العثور على ما يقارب 70 عملا وطلسما متنوعة، مضيفا أنه تم العثور على حوالي 5 أعمال سحرية معلقة على الأشجار منها عمل لطفل صغير السن بالمرض حتى الموت، وشابين بأعمال سحرية حتى الموت والتفرقة بينهم وبين أهلهم، والعثور على جماجم بداخلها كتب سحرية لأشخاص بالموت.

وأشار السنجق، إلى تطهير مقابر مركز جهينة بسوهاج، لليوم الأول من أعمالها داخل المركز وتم العثور على أعمال سفلية موجودة داخل المقابر وتم إبطالها والتواصل مع الحالات التي تم عمل لها أعمال سفلية، وعمل الرقية الشرعية لبعضهم داخل المقابر.

يذكر أن حملة تنظيف المقابر انطلقت بسوهاج منذ عدة شهور لمحاربة الدجل والشعوذة وفك الأعمال السفلية، بمعاونة أهالي قرى ومراكز المحافظة، وتم العثور خلالها على العديد من الأعمال السفلية.