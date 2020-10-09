عشرات الجرحى في اندلاع حريق بمبنى من 33 طابقا في كوريا الجنوبية

أفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المحلية، اليوم الخميس، بأن عشرات الأشخاص أصيبوا بعد أن اشتعلت النيران في مبنى سكني مكون من 33 طابقا في مدينة أولسان الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن عمال الإنقاذ القول إن ما لا يقل عن 49 شخصا أصيبوا في الحريق، معظمهم بسبب استنشاق الدخان.

وتمت السيطرة على الحريق، الذي يعتقد أنه بدأ في مكان ما بين الطابقين الثامن والثاني عشر قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، بيد أنه مازال من غير الواضح ما إذا كان هناك خطر يهدد بانهيار المبنى.

ويعتقد أن الرياح القوية تسببت في سرعة انتشار الحريق.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات حتى الآن.