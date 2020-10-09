رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يدعو لإعادة ضخ الحياة في المبادرة الفرنسية

دياب: المطلوب اليوم تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، إن المسؤولية الوطنية تحتم على كل السياسيين أن يرتفعوا إلى مستوى القلق الذي يسيطر على اللبنانيين.

ودعا خلال كلمة له، مساء الجمعة، لإعادة ضخ الحياة في المبادرة الفرنسية التي قال إنها تركز على الإصلاحات، مستطردًا: «وأنا على يقين أن اللبنانيين سيحفظون وطنهم وسيحمون وحدته».

وتابع: «الظروف لا تحتمل تضييع الوقت، المطلوب اليوم تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان، لأن البلد لا يستطيع الانتظار أكثر، ولا يجوز أن يبقى لبنان عالقا في أزماته، وهناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة للتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت».