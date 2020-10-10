رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تطالب بسقف زمني لعضوية البرلمان الألماني

طالبت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني زاسيكا إسكين، بوضع حد زمني أقصى لعضوية البرلمان الألماني "بوندستاج".

وطرحت إسكين في صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليوم السبت، سؤالا عن ما إذا كان "قد آن الأوان لوضع حد لزمن البقاء كعضو داخل البرلمان، حتى لا يتحول ذلك إلى مهنة مدى الحياة".

وأكدت السيدة البالغة من العمر 59 عاما أن هذا هو "رأيها الشخصي تماما".

وأضافت أنه بالنسبة لها فيمكن أن تقول إنها ترى محطاتها المهنية المختلفة كنوع من "الإثراء".

وقالت إسكين إنها مع ذلك تعتبر أن تقييد ذلك بفترتين تشريعيتين يعد زمنا قصيرا أكثر مما ينبغي، مضيفة القول: "بعد الفترة الأولى فهمت تقريبا كيف تسير الأمور، ولم يعد من الممكن بعد ذلك أن تضل الطريق، بل صرت عليما بمع من تعمل حتى تدفع الأمور قدما، فيجب أن يكون من المتاح البقاء في البرلمان لثلاث دورات تشريعية، وإلا لم يتحقق لدينا وجود أناس لهم خبرة قيادية".

إسكين عضوة بالبرلمان "بوندستاج" منذ عام 2013، وهي تعتزم الترشح ثانية لعضوية البرلمان 2021.

وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي: "ستكون هذه هي الفترة التشريعية الثالثة لي وبعدها سأخرج، حيث أكون بلغت سن التقاعد."

يعد أطول أعضاء البرلمان الألماني بقاء في العضوية هو رئيس البوندستاج فولفجانج شويبله.

يمارس شويبله عضويته بالبرلمان الألماني منذ عام 1972.

يعتزم شويبله (78 عاما) الترشح ثانية لعضوية البرلمان الألماني في الانتخابات الاتحادية المقبلة التي تجري عام 2021.