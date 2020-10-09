قالت هدى عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن محمد علي عندما جاء إلى مصر حصل على كل الأراضي المصرية لنفسه، ولم يعط المصريين منها شيئا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الملك إسماعيل عندما تولى الحكم وزع الأراضي على خدمه والعائدين من البعثات الخارجية.

وأكدت على أنه لا بد من معرفة تاريخ الملكية الزراعية التي سبقت قانون الإصلاح الزراعي وتأميم أراضي الأغنياء الذي تم في عهد والدها، مشيرة إلى أن مصر كانت منهوبة من أقلية قبل قانون الإصلاح الزراعي.



وصدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1952 - في عهد الرئيس محمد نجيب- وطبقه جمال عبد الناصر. وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى.

