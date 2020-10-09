احتفالية كلاسيكية للسيمفونى فى عيد ميلاد الاوبرا الـ32

وزيرة الثقافة: دار الأوبرا أحد العلامات المميزة فى التاريخ الثقافى والفنى للوطن

تحتفل دار الأوبرا المصرية بعيدها الـ32، وذلك فى الثامنة مساء يوم السبت المقبل الموافق 10 أكتوبر على المسرح الكبير.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافةـ إن الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988، باتت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة إفريقيا وأحد العلامات المميزة فى التاريخ الثقافى والفنى للوطن، كما لعبت دوراً بارزاً فى إثراء الحياة الإبداعية بمصر ونجحت فى صناعة حضارة فنية وثقافية انعكست إيجاباً على الوجدان الجمعى.

وأضافت أنها سعت إلى نشر الفنون الجادة الراقية بين مختلف شرائح المجتمع كما ساهمت فى خلق أجيال من الفرق والفنانين الموهوبين الذين تألقوا فى ساحة الفن المصرى والعربى إلى جانب تبنى المواهب الشابة القادرة على صون الهوية الفنية المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إن الاحتفال بالعيد 32 لافتتاح الأوبراسيكون بمشاركة «اوركسترا القاهرة السيمفونى»، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة، منهم: إيمان مصطفي، رضا الوكيل، عمرو مدحت، جولي فيظي، مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا، ويتضمن السيمفونية التاسعة للمؤلف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن والتى انهى كتابتها عام 1824 واعتبرها النقاد أحد أعظم المؤلفات فى تاريخ الموسيقى الكلاسيكية.

المعروف أن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 اكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة، وتم استحداث مسرح النافورة الجديد لينضم إلى منظومة العمل بها، وتختص بتقديم أشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية وهى الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، الصالونات الثقافية، معارض الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء. ونجحت فى صنع مكانة مميزة فى قلوب الجمهور المصرى والجاليات العربية والأجنبية.