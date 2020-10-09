ينظم المجلس الأعلى للثقافة، محاضرة بعنوان: "الفن وأثره في تحقيق العدالة الثقافية" للدكتور فتحي عبد الوهاب؛ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، وضمن سلسلة محاضرات:( دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الدكتورة سهير عثمان.

وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر الحالي.

وكانت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة قد اقترحت إقامة فعاليتين منفصلتين تعرض أونلاين في إطار المبادرة التي أطلقنها وزيرة الثقافة بعنوان( الثقافة بين ايديك)

تتضمن الفعالية الأولى : أفلام تسجيلية ووثائقية للتعريف برموز الفنون التشكيلية والعمارة في مصر

فيما تدور الفعالية الثانية والتي تتضمن محاضرة اليوم حول "الفنون ودورها في مواجهة التطرف.

ويشار إلى أن الدكتور فتحى عبد الوهاب، من مواليد القاهرة فى 23 نوفمبر 1970، وكان يعمل أستاذًا بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان.

وكان آخر منصب شغله فتحى عبد الوهاب، قبل توليه مهام القطاع، هو مدير مركز الحرف التقليدية التابع لـصندوق التنمية الثقافية.

جدير بالذكر أن المجلس خصص يومي (الإثنين والخميس) من كل أسبوع وفي تمام السابعة مساء لبث فعاليات لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ وذلك من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب من هنا

