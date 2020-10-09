ما سبب ظاهرة أسراب الجراد الموسمية التي تجتاح المحاصيل الإفريقية؟

تأثر 7 ملايين شخص في بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، بظاهرة بتفشي الجراد المهاجر الذي أدى حاليًا إلى تدمير المحاصيل والمراعي في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، بحسب موقع "ذي كونفرسيشن".

ويشرح البروفيسور فرانسيس دنكان ، الذي يتضمن عمله البحثي التحقيق في استراتيجيات بقاء الجراد البنى، الأسباب وراء هذه الظاهرة.

يقول دنكان إن أفريقيا تشهد حاليًا فاشيتين للجراد بسبب الظروف المناخية غير العادية، وأنهما غير مرتبطتين، ولكنهما ناتجتان عن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي والفيضانات في المناطق التي تحدث فيها كثافة منخفضة من الجراد.

ويضيف أن الجراد الصحراوي يتسبب في انتشار أحد أنواع الطاعون في شمال وشرق إفريقيا، حيث بدأ هذا التفشي في يونيو 2019 وما زال التهديد قائمًا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أسراب محلية من الجراد المهاجر الأفريقي في جنوب إفريقيا، حيث من المعروف أن نوعين آخرين وهما الأحمر والبني، قد اجتاحا وتسببا في أضرار زراعية في جنوب إفريقيا.

والجراد لديه القدرة على تشكيل سرب يصل حد مئات الآلاف، يخضعون لتعدد الأشكال الطوري، ما يعني أنه يمكنهم التغيير من شكل فردي إلى شكل اجتماعي، بمعنى أنهم يتجمعون بأعداد كبيرة، وبعضهم له لون مختلف وسلوك مختلف.

ويوضح البروفيسور دانكان أن الشكل الفردي منتشر ويمتزج في البيئة، بينما ينشأ الشكل المجتمعي من زيادة الكثافة السكانية، ما يؤدي إلى تجمع الجراد، حيث يحتاج الجراد إلى التكاثر والتركيز والتجمع حتى تتشكل الأسراب.

ويؤدي الشكل الاجتماعي الجراد لتغيير اللون مما يجعلها أكثر وضوحًا وتغييرًا في السلوك ويجعلها تتحد معًا.

بعد ذلك يشكل الأفراد عصابات النطاط التي يسيرون فيها كمجموعة معا، ويأكلون أثناء تحركهم، لتشكل وأسرابا بالغة يمكنها الطيران لمسافات كبيرة لغزو مناطق جديدة للحصول على الطعام.

ويضيف دانكان أن الجراد الأفريقي المهاجر هو جراد استوائي يفضل الأراضي العشبية في المناطق الرطبة، تم العثور عليه في جنوب إفريقيا في دلتا أوكافانغو والأراضي الرطبة تشوبي وسهول زامبيزي.

ويتواجد الجراد في هذه المناطق بشكل فردي، وهو أخضر أو ​​بني اللون، ومتباعد بشكل كبير، وينتج 3 أو 4 أجيال في السنة.

ويرتبط تكتل هذه الجراد لتكوين أسراب بهطول الأمطار وفي بعض الحالات ري محاصيل الحبوب، وربما يرجع سرب الجراد الحالي إلى هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة في يناير الماضي.

ويوضخ دانكان أن السبب في انتشار الجراد الأفريقي المهاجر هو الفيضانات والأمطار الغزيرة، التي تسمح له بتوسيع المنطقة التي يمكنه وضع البيض فيها، حيث تضع الإناث البالغات البيض في تربة رطبة في مناطق مفتوحة إلى حد ما، حتى يتطور الجنين بامتصاص الماء في وقت مبكر من التطور.

وسيسمح الماء الكافي في التربة بالتطور والبقاء على قيد الحياة دون جفاف، في وقت وضع البيض للأجنة، حيث يمكن للجنين في هذه الحالة أن يعيش في البيض خلال أشهر الشتاء الجافة والباردة حتى يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى الفقس.

ونتيحة هذه العملية يصبح هناك تراكمت البيض في التربة خلال أشهر الشتاء، نظرًا لوجود كمية كافية من الماء، وبالتالي تنمو الأجنة الموجودة في البيض وتصبح جاهزة للفقس مع بداية فصل الصيف.

بعد ذلك تتلامس النطاطات الناشئة مع بعضها البعض بأعداد كافية لإحداث تجمع، ثم تشكل فرقًا تبدأ في السير بحثًا عن الطعام الأخضر، وهي متميزة بلونها البني والأسود.

ثم يتطورون إلى بالغين اجتماعيين لونهم أصفر برتقالي مع علامات سوداء مميزة، وتتطور الأسراب إلى أسراب طائرة، ويمكن أن تتسبب في إلحاق الضرر بمحاصيل الحبوب.

وتعتبر أفضل طريقة لتعامل الفلاحين مع أسراب الجراد لحماية الأراضي الزراعية، هي محاولة منعها من الزيادة في الحجم، عن طريق المراقبة، بتوظيف أشخاص لرصد مناطق تفشي الجراد المعروفة بحيث يمكن استخدام تدابير المكافحة المبكرة مثل المكافحة الكيميائية المستهدفة لإبقائه أقل من الحد الأدنى لتكوين تجمعات.