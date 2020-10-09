العراق تحقق في حادث مقتل مسؤول بشركة كورية شنقا بالبصرة

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أعلن العراق اليوم الجمعة، أن مسؤولا بارزا في شركة دايوو الكورية الجنوبية عثر عليه مقتولا شنقا في مجمع الشركة في قضاء الفاو التابع لمحافظة البصرة /550كم أقصى جنوبي العراق/.

وقال وليد الشريفي قائمقام قضاء الفاو في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) - "تم العثور اليوم على جثة مدير في شركة دايوو مقتولا شنقا في أحد أبنية مجمع الشركة في قضاء الفاو على مقربة من مشروع ميناء الفاو الكبير المطل على الخليج".

وأضاف "أن مجمع الشركة مؤمن وتتولى شركة أمنية خاصة تابعة للشركة تأمين الحماية فضلا عن أن مرافق المجمع محاط بشبكة كاميرات حماية".

وذكر: "أن تحقيقا عالي المستوى يجري حاليا وأن الجثة لازالت داخل المجمع وتم تصويرها من أجل استكمال التحقيق بشأن ملابسات حادث الانتحار".

وكان العراق أعلن يوم الثلاثاء الماضية عن قرب التوقيع على عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع شركة دايوو الكورية الجنوبية في محافظة البصرة.