خبير اقتصادي: يوجد 30 ألف رجل أعمال سوري في مصر

قال عبد المنعم سعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تجربة الاستثمار السوري في مصر قصة نجاح مشتركة بين مصر وسوريا، معقبًا: «هناك ما يقارب من 30 ألف رجل اعمال سوري في مصر، وفى عام 2019 كان في 1224 شركة مساهم فيها سوريين».

وأضاف في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن مصر نجحت في استيعاب العمالة السورية الموجودة في الدولة.

وأكد أن مصر لم تتاجر بالسوريين مثلما حدث في دول أخرى، مضيفًا أن الاستثمار السوري حقق نجاحًا ملحوظًا في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أن قوانين الاستثمار التي وضعتها الحكومة المصرية كانت قوة ناعمة، جذبت الكثير من السوريين للاستثمار داخلها، لافتًا إلى أن الصناعة السورية في مصر جاءت للتوسع، لكنها لم تكن ابتكارًا لصناعات جديدة، في حين أنها ناجحة، نظرًا لأن السوري بطبيعته منتج وعامل.