تركيا: إنقاذ 18 طالب لجوء في بحر إيجه

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 18 طالب لجوء بعدما أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه، بحسب مصادر أمنية تركية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن المصادر الأمنية القول اليوم الجمعة، إن خفر السواحل اليونانية دفعت إلى المياه الإقليمية لتركيا قاربا مطاطيا على متنه طالبو لجوء كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة ميديللي.

وأضافت المصادر أن خفر السواحل التركي توجه نحو القارب بعد أن رصدته في مياه البحر، حيث أنقذت 18 طالب لجوء، بينهم نساء وأطفال.

وانطلاقا من الشواطي التركية، يتوجه اللاجئون صوب اليونان للانتقال بعد ذلك إلى دول أوروبية أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 ألف لاجئ، منهم 14 ألف طفل، يعيشون في مخيمات بالجزر اليونانية، ليسبوس وساموس وكوس وليروس وخيوس، ويشار إلى أن هذه المخيمات أعدت لإيواء 6 آلاف شخص فقط.

ودمر حريق مخيم موريا الذي كان يأوي 12 ألف شخص في جزيرة ليسبوس الشهر الماضي.