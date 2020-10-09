عمان تعلن تطبيق حظر تجول وإغلاق جميع الأماكن العامة بسبب كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في عمان، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد 11 أكتوبر وحتى السبت 24 أكتوبر الجاري.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية ‏«ona»، مساء الجمعة، قررت اللجنة حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر، وكذا إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، على أن تعلن الجهات المختصة عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وتهيب ‏اللجنة العليا بالجميع وخصوصًا الشباب، الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي، ووقف كل التجمعات العائلية والاجتماعية، مؤكدة أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين.