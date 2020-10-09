تحقيق حول لقاء لجنة برلمانية دنماركية مع امرأة انتحلت شخصية زعيمة المعارضة البيلاروسية

قال البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق تحقيق بعدما تعرضت إحدى لجانه لحيلة قامت بها امرأة انتحلت شخصية زعيمة المعارضة البيلاروسية.

كانت لجنة السياسة الخارجية قد دعت سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي احتلت المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بيلاروس، لعقد اجتماع عبر الإنترنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كان النواب الدنماركيون يعتزمون خلال الاجتماع مناقشة كيفية دعم شعب بيلاروس في نضاله من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعندما بدأ المؤتمر بتقنية الفيديو، لم يكن من الممكن رؤية أي صور فيديو للمرأة التي ادعت أنها تيخانوفسكايا.

وجاء في البيان أنه خلال الجلسة التي استمرت 40 دقيقة، سرعان ما تبين أن هناك خطأ ما، واختار قادة اللجنة إنهاءها.

وأثبتت اتصالات مع فريق تيخانوفسكايا فيما بعد أن شخصا آخر انتحل شخصيتها.

وقال بيان البرلمان إنه لم يتم مناقشة أي شيء حساس فيما يتعلق بموقف الدنمارك من بيلاروس خلال الاجتماع.

ونقلت قناة "تي في 2" الدنماركية عن مارتن ليدجارد لاحقا أن سلطات الإنترنت تتبعت المكالمة وتوصلت إلى أن مصدرها روسيا، وأن أعضاء المجلس أدركوا أنهم يتعاملون مع محتالة.