مطالب نيابية بتبني توصيات البرلمان في خطط الحكومة إزاء الأمطار والسيول

السجينى لـ«الشروق»: علينا استغلال مياه الأمطار من خلال السدود والخزانات الأرضية.. وطلعت: نتمنى أن تكون خطط الحكومة حقيقية وليست حبرا على ورق

دعا عضوان بمجلس النواب، الحكومة ووزاراتها بملف الأمطار والسيول، بتبنى توصيات مجلس النواب فى التعامل مع أزمة الأمطار والسيول، لاستغلال مياه الأمطار بالشكل الأمثل من خلال السدود والخزانات الأرضية فى ظل التوقعات بأن تضرب البلاد موجات سيول وأمطار غزيرة فى الشتاء.

من جانبه، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى الجهات الحكومية المختصة بتبنى التوصيات التى أصدرها مجلس النواب فى تقرير سابق عن التعامل مع أزمة الأمطار الشهيرة التى شهدتها البلاد فى أكتوبر من العام الماضى.

وقال السجينى إن التقرير الذى أصدره المجلس جاء فى أعقاب اجتماعات عقدتها أكثر من لجنة نوعية بالمجلس، منها الإسكان والإدارة المحلية، ونوقش فى قاعة الجلسات العامة، متضمنا عددا من التوصيات من أهمها: التعامل بشكل جاد وفاعل مع وجود فى مسار مناطق يسقط بها كم غزير من الأمطار.

وأضاف: «يجب أن نستغل هذه الأمطار، من خلال السدود والخزانات الأرضية، وأن نحسن التعامل مع الأمر»، مشيرا إلى أن مجلس النواب سبق وأن «تصدى للملف منذ دور انعقاده الأول فى 2016». كما لفت السجينى إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت سقوط سيول غزيرة على محافظة قنا خلافا لما كان سائدا من قبل حيث كانت تسقط فى جنوب سيناء ومحافظات البحر الأحمر.

وتابع: «الحكومة تعد نفسها، وسبق وأن أعطت المواطنين إجازة قبل سقوط الأمطار فى مارس الماضى، وبالتالى فإن الإعداد الجيد لمعالجة الظاهرة، ومحاولة استغلالها بالشكل الأمثل، سيعطى نتائج طيبة، وقد نخرج من الأزمة بدون أية خسائر».

من جانبه، قال عضو مجلس النواب جون طلعت: «الحكومة طالعتنا على مدار الأيام الماضية، ممثلة فى الوزارات المختلفة وكذلك المحافظات، بأن لديها خططا متكاملة استعدادا لفصل الشتاء وما يتتبعه من بعض العوامل الجوية التى تتسبب فى السيول والأمطار والتى تؤدى فى كثير من الأحيان إلى مشكلات كبيرة فى العديد من المحافظات».

وتابع النائب فى بيان له أمس: «نتمنى أن يكون ما أعلنت عنه الحكومة خططا حقيقية وليست حبرا على ورق، حتى لا تتكرر مأساة السنوات السابقة، مشيرا إلى أن ما شهدته مصر العام الماضى من خسائر بسبب السيول رغم إعلان الحكومة الاستعداد قبلها يجعلنا نتوخى الحذر والتأكيد على الاستعداد الحقيقى للموجات المتوقعة».

وطالب طلعت، بأهمية التنسيق بين المحافظات المختلفة والوزارات المعنية لمراجعة جميع الاستعداد مرة أخرى، وخصوصا مخرات السيول، والصرف الصحى فى الشوارع الرئيسية وفى كل مكان، استعدادا لتصريف المياه، مشيرا إلى ضرورة وضع الحكومة نصب أعينها كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، لاسيما فى ظل التوقعات بأن تضرب البلاد موجات سيول وأمطار غزيرة فى الشتاء المرتقب.

وسبق أن تقدم نواب كثيرون بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة فى أعقاب أزمة أمطار أكتوبر من العام الماضى، اتهموا فيها أجهزة الحكم المحلى ومسئولى بعض المدن الجديدة بالتقاعس فى أداء مهامهم، وهو ما وعدت الحكومة بتفاديه عند هطول الأمطار فى فصل الشتاء المقبل.