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احتشاد مئات المحتجين قبل إخلاء منزل من يساريين متطرفين بالعاصمة الألمانية

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 3:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 3:38 ص

تجمع عدة مئات من المتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الخميس قبل إخلاء مبنى يحتله يساريون متطرفون منذ سنوات.

ويقف حشد من الشباب أمام مسرح صغير في شارع قريب في منطقة فريدريساين في برلين، حيث تقدم فرقة هيب هوب عرضا في جو سلمي.

ومن المتوقع تنظيم احتجاجات أكبر في الصباح الباكر حيث يستعد مبعوثون من محكمة لإخلاء المبنى.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة واستخدمت حواجز لإغلاق جزء من شارع ليبيج، الذي يقع فيه المبنى المقرر إخلاؤه. ولا تستطيع السيارات الوصول إلى الشارع.

ويرتدي ضباط الشرطة، الذين تم إرسال العديد منهم من ولايات أخرى، الخوذ، ويحمل بعضهم دروعا من زجاج الأكريليك.

ويعد المنزل رقم 34 في شارع ليبيج واحدا من آخر المشاريع الرمزية المتبقية للمشهد اليساري المتطرف في برلين، التي وقع العديد منها ضحية تحديث العاصمة الألمانية.

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