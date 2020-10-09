إصابات فيروس كورونا في أوكرانيا تكسر حاجز الربع مليون

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سجلت أوكرانيا 5804 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين عتبة الربع مليون حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة - بأن حصيلة المصابين في البلاد بلغت 250 ألفا و538 حالة.

وأضافت أن البلاد سجلت 89 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4779 شخصا.

ووفقا للبيانات، فقد تعافى 2417 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 110 آلاف و650.

وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 630 تليها العاصمة كييف بـ567 ثم منطقة أوديسا بـ403.