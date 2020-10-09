هرمون التستوستيرون الخاص بالذكورة، يوجد في جسم المرأة مثل جسم الرجل ولكن بنسبة مختلفة، وحينما ينخفض عند النساء، فهذا يسبب لهن أضرارًا كبيرة منها التعرض للاكتئاب وجفاف الجلد.

ووفقًا لمجلة " تشاتلين" النسائية الكندية، فإن نقص هرمون التستوستيرون يظهر على المرأة بشكل واضح من خلال عدة علامات، وهي ترقق الجلد والإعياء وعدم تحمل التمارين الرياضية وفقدان عضلات الساقين والذراعين، إضافة إلى فقدان الرغبة الجنسية واكتئاب وقلق وضعف الذاكرة والتركيز.

ومن الأعراض التي تظهر على المرأة أيضًا زيادة الدهون حول البطن وصعوبة في الحفاظ على العضلات، مع فقدان كثافة العظام والهشاشة.

وأوضحت طبيبة العلاج الطبيعي الكندية، ناتاشا تيرنر، أن استعادة النسبة الصحيحة لهرمون التستوستيرون يمكن أن يحدث دون الذهاب إلى الطبيب، وأول شئ يجب فعله هو إزالة مسببات اضطراب الهرمون وهذا يحدث عند اختيار منتجات العناية بالبشرة الخالية من ميثيل بارابين، بروبيل بارابين، فورمالديهايد، إيميدازوليدينيل يوريا، ميثيليزوثيازولينون، بروبيلين جليكول، بارافين، كحول أيزوبروبيل، وكبريتات لوريل الصوديوم، مع تجنب استخدام الزجاجات البلاستيكية في المطبخ واستبدالها بالزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

ونصحت بتجنب التقييد في السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات أو الدهون أو البروتين، لأن هذا يقلل من هرمون التستوستيرون والتركيز على الوجبات الصحية في الأوقات المناسبة، وفي حالة الرغبة في خسارة الوزن، يجب اللجوء إلى البروتين الخالي من الدهون والكربوهيدرات التي لا تزيد سكر الدم مثل الحبوب الكاملة مع أخذ نسبة من الدهون في كل وجبة، والتأكد من تناول الطعام كل 4 ساعات بدءًا من أول ساعة من الاستيقاظ والتوقف عن ذلك قبل النوم بـ3 ساعات.

وأشارت إلى أن زيادة هرمون التستوستيرون من خلال مكملات غذائية من الصيدليات، كالتالي تحتوي على زنك لأنه يحافظ على الهرمون والنيتروجين والذي يعد حمض أميني يدخل الجسم عبر منتجات الألبان.

وأضافت أن الحيلة الأخيرة لزيادة نسبة التستوستيرون، هي ممارسة تمارين المقاومة لمدة 30 دقيقة يوميًا، لأنه يعزز إنتاج الجسم للهرمون.