ديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في تدخل إدارة ترامب للاستجابة لكورونا

طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس، بفتح تحقيق بشأن دور الإدارة الأمريكية في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اليزابيث وارين وباتي موراي وجاي بيترز طالبوا بفتح تحقيق في النفوذ السياسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن استجابة إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تجاه مرض كوفيد-19.



وجاء الخطاب الموجه إلى مكتب المساءلة الحكومية "جيه أيه أو" في أعقاب تقارير بأن تدخل إدارة ترامب قد أدى إلى حدوث ارتباك عام وعدم ثقة بشأن المعلومات الصحية التي يمكن أن تساعد في الحد من تفشي الفيروس.



وكان الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد قاموا أيضا الشهر الماضي بتطبيق قانون العلوم والشفافية بشأن السياسات والمعروف بقانون "ستوب"، حيث سيتم تحميل المشرعين المسؤولية عن أي تدخل يحمل دوافع سياسية حيال الاستجابة للجائحة.