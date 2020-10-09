رئيس مدينة المنيا يوجه بإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية حفاظا على المظهر الحضاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لإزالة الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية من على المدارس والمنشآت الحكومية وأعمدة الإنارة والمقاعد العامة للحفاظ على المظهر الجمالى.

وأضاف رئيس مدينة المنيا، أن هناك عدة شكاوى وردت للمجلس من قيام بعض المرشحين بتعليق صور دعائية للمرشحين، التي اخفت اللوحات الفنية علي أسوار المدارس وأعمدة الإنارة.

ونفذ حى شمال حملة لإزالة الملصقات من على المدارس والمقاعد الخاصة بالمواطنين ومن شوارع المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

واضاف رئيس المدينة، أنه صدرت تعليمات لرؤساء الاحياء، برفع أية ملصقات خاصة بأي مرشح من علي المؤسسات الحكوميه والمدارس واعمده الاناره والمقاعد الموجوده بالشوارع.