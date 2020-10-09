شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أكبر صفقة بيع ديناصور فى العالم، من فصيلة "تيركس" بقيمة 31.8 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لفرانس برس، يعادل سعر الديناصور الجديد الذى تم بيعه بواسطة صالة مزادات كريستيس البريطانية، 4 أضعاف أغلى ديناصور فى العالم، والذى تم بيعه لمتحف التاريخ الطبيعى لشيكاغو عام 1997 بـ8 ملايين دولار.

وافتتح المزاد، بسعر يتراوح بين 6 لـ8 ملايين دولار، ليتخطى الـ9 ملايين فى أول دقيقتين وليصل 3 منهم لسعر 29 مليون دولار فى أول 15 دقيقة.

ويبلغ طول الديناصور من نوع فصيلة "تيركس"، 24 مترا، وارتفاع 4 أمتار، ويرجح أن وزنه كان 8 أطنان، بينما يحمل فى عنقه الكثير من الندبات التى أصابته قبل 27 مليون عام أثناء معارك خاضها مع ديناصورات أخرى، بينما يعتقد أنه مات فى عمر الـ20 عاما.

ويدعى التيركس المعروض بستان تيمنا، باسم العالم الذى وجده، وهو ستان ساكرينو فى داكوتا الجنوبية، إذ استغرقت عملية التنقيب وتجميع عظام التيركس حوالي 30 ألف ساعة.

يذكر أنه من المسموح به قانونيا أن يتم بيع الديناصورات، إذا تم العثور عليها فى أراضى ملكية خاصة، ولكن المشتري ممنوع من أن يصور نسخا ثلاثية الأبعاد من الديناصور ويبيعها للمتاحف.

وأما عن نوع تيركس اللاحم المفترس، فقد تم العثور على بقايا 50 نوعا منه فقط خلال القرن الماضى والسنوات الماضية.