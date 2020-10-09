أمريكا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في نيكاراجوا

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فرضت واشنطن اليوم الجمعة، عقوبات على النائب العام لنيكاراجوا، ووزير شؤون الرئاسة، ومؤسسة مالية وذلك "لاستهداف العمليات المالية الرئيسية والمسؤولين الحكوميين الذين يواصلون تقويض الديمقراطية في نيكاراجوا".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات فى وقت سابق على عشرات المسؤولين في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، ومن بينهم روزاريو موريلو قرينة الرئيس دانييل أورتيجا، والتي تشغل أيضا منصب نائبة الرئيس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن أنا خوليا جويدو التي تشغل منصب المدعى العام في نيكاراجوا "شكلت مجموعة من ممثلي الادعاء الذين عملوا مع الشرطة الوطنية المعينة لاختلاق قضايا ضد السجناء السياسيين وأسرهم".

وأضافت أن وزير شؤون الرئاسة بول هربرت أوكويست "يمثل حكومة نيكاراجوا دوليا في أدوار مختلفة، ويلعب دورا قياديا في نشر المعلومات المضللة للتغطية على جرائم النظام".

وقالت وزارة الخزانة إن المؤسسة المالية (كوبراتيفا دي أهورو إي كريديو كاجا رورال ناسيونال) "كانت بمثابة آداة لرئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا لجني الأموال".

وتجمد العقوبات أي أصول قد تكون للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.