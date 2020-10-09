مقتل المسؤول الأمني لمعبر بين كردستان العراق وتركيا

لقي المسئول الأمني لمعبر حدودي بين إقليم كردستان وتركيا حتفه، اليوم الخميس، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين.



وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، إنه قتل اليوم الخميس، مدير أمن معبر "سرزيري" الحدودي مع تركيا، غازي صالح اليخان، إثر إطلاق نار عليه من قبل إرهابيين في قرية بيكداودا.



وتتبع قرية بيكداودا ناحية كاني ماسي التي تبعد نحو 100 كيلومتر شرق مدينة زاخو الحدودية.



ويشير البيان إلى أنه سبق للقتيل أن تعرض للتهديد بالقتل قبل فترة من قبل تلك الجماعات التي لم يسمها.



يذكر أن مسلحي حزب العمال الكردستاني ينشطون في تلك المناطق.



ومنفذ سرزيري، هو ثاني منفذ حدودي بين إقليم كردستان وتركيا، ويستخدم عادة لعبور الشاحنات الصغيرة ونقل السياح والمسافرين على طرفي الحدود.