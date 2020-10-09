رئيس وزراء أرمينيا: إجراءات تركيا في ناجورني كاراباخ تهدد المنطقة والعالم

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن ما تقوم به تركيا في ناجورني كاراباخ من إجراءات تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة وفي العالم بأسره.

وقال باشينيان، خلال اجتماع لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي" اليوم الجمعة:"إن الجيش الأذربيجاني بقيادة خبراء عسكريين أتراك يشارك في العمليات العسكرية ضد شعبنا،وبجانب ذلك يشارك في هذه العمليات أيضا مرتزقة جندتهم تركيا ".

وأضاف باشينيان:"أن مشاركة المرتزقة في العمليات العسكرية تم تأكيده من خلال تصريحات خاصة لقادة الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، وكذلك من خلال العديد من المواد التي تم نشرها في الصحف الدولية ذات السمعة الجيدة "، موضحا أن ما يثير قلقا خاصا هو تصرفات تركيا ، التي تهدد بزعزعة الوضع تماما في المنطقة وفي العالم بأسره .

ووصف رئيس وزراء أرمينيا العمليات العسكرية على خط التماس المباشر بالعدوان الأذربيجاني التركي ضد الشعب الأرمني.