الرئيس الأرمني: تركيا لها مصلحة في استمرار الحرب مع أذربيجان

سركسيان: الصراع في كاراباخ أصبح أكثر تعقيدا بسبب تدخل تركيا

سركسيان: إذا استمررنا في الحوار سنصل إلى النتيجة المنشودة





قال الرئيس الأرمني آرمين سركسيان، إن الصراع في إقليم ناروبي كاراباخ أصبح أكثر تعقيدًا، نظرًا لوجود طرف ثالث في الحرب، لديه أجندة مختلفة.

وأضاف «سركيسان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن تركيا لها مصلحة في استمرار الحرب حتى تظل لديها حجة للتواجد في أذربيجان، متابعًا: «لديها تأثير كبير على أذربيجان ومستقبل توريد الطاقة من هذه المنطقة إلى تركيا».

وأعرب عن تمنياته لحل هذه المشكلة عن طريق الحوار، متوقعًا أن هذا الصراع لن يستمر إلى الأبد؛ المفاوضات بدأت منذ 20 عامًا، لكن هذا يحدث في كثير من دول العالم.

وأكد أن المفاوضات أدت إلى نتائج هامة في النهاية، معقبًا: «العديد من القضايا التي تم التفاوض بشأنها جرى تقليلها إلى نقاط محورية، إضافة إلى حل بعض المشكلات».

واستطرد: «إذا استمررنا في الحوار سنصل إلى النتيجة المنشودة، 20 عامًا من المفاوضات عمل كبير، وعلينا التخلي بالصبر، حتى إن لم نسعد بالنتائج الحالية، فإن المستقبلية ستسعدنا».

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية كاراباخ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية كاراباخ.