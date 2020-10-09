تشيلي تسجل 1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة

سجلت تشيلى 1750 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 53 حالة وفاة جديدة نتيجة للإصابة بالفيروس، وذلك حسبما أشارت بيانات وزارة الصحة التشيلية.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 477 ألفا و 769 حالة بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 13220 حالة على الصعيد الوطني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن بيانات وزارة الصحة التشيلية أنه تم تسجيل 14252 حالة إصابة نشطة بينما تعافى 450ألفا و297 شخصا.

وأضافت بلومبرج إلى أنه قد أجرى أمس الخميس 36292 اختبار تفاعل البوليمريز المتسلسل المعروف اختصارا باسم " بى سى آر " للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالى عدد الاختبارات التى أجريت منذ بدء الجائحة ثلاثة ملايين و618 ألفا وتسعة عشر اختبارا.