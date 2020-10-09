الكويت: 7 حالات وفاة وإصابة 635 جيدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 635 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 110076 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 649 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"



وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 125 حالة تتلقى الرعاية الصحية.



وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 710 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 102025 حالة.