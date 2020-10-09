الأمم المتحدة تدعو لتحرك سريع من أجل اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد شهر من الحريق الذي أتى على مخيم موريا للاجئين، إن المأوى الطارئ الجديد للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية غير آمن ويفتقر إلى البنية التحتية الحيوية.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف اليوم الجمعة بأن "المفوضية، وشركاء آخرين، في مجال العمل الإنساني نبهوا السلطات اليونانية إلى المخاطر المتعلقة بالسلامة في موقع الطوارئ (المؤقت)، الأمر الذي يتطلب تحركهم الفوري".

وانتقل ما يقرب من 7800 شخص إلى سكن مؤقت بالقرب من كارا تيبي، والتي تم اعدادها بعدما دمر حريق معسكر موريا المزدحم باللاجئين في جزيرة ليسبوس.

وقال مانتو: "هناك فجوة كبيرة في خدمات الصرف الصحي والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة، ويجب معالجتها دون تأخير".

وقالت المتحدثة إن الأمطار الغزيرة غمرت الخيام هذا الأسبوع، لافتة إلى أن المنطقة معرضة لحدوث فيضانات.