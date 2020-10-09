احتجاجات عمالية غاضبة في إندونيسيا بسبب تعديل أنظمة العمل

يتظاهر الآلاف من الإندونيسيين في احتجاجات عمالية غاضبة، بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويأتي ذلك ردا على إقرار الأحزاب السياسية قانون جديد للعمل، يعزز لفتح مزيد من الاستثمار الأجنبي.

وألقى المئات من المتظاهرين في مالانج بجاوة الشرقية، المولوتوف على مكتب المجلس التشريعي في مالانج؛ ما أشعل النار في البوابة الأمامية للمكتب، وتكرر الأمر ذاته في عدد من المناطق الأخرى، وذلك وفقا لموقع "جاكرتا بوست" الإندونيسي.

ولكن ما هي تفاصيل القانون الجديد الذي أثار تلك الموجة من الغضب؟

أدخل مشروع القانون تغييرات كبيرة على أنظمة العمل في إندونيسيا. حيث يلغي الحد الأدنى للأجور القطاعية، لصالح الحدود الدنيا التي وضعها حكام المناطق.

كذلك ستخفض مكافأة نهاية الخدمة إلى حد أقصى قدره 19 شهرًا ، اعتمادًا على المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، بالمقابل كان الحد الأقصى في السابق هو أجر 32 شهرًا.

ومع ذلك، سيوفر صندوق حكومي جديد أجر ستة أشهر إضافية للعاطلين الجدد. سيتم زيادة العمل الإضافي المسموح به إلى أربع ساعات كحد أقصى في يوم واحد و18 ساعة في الأسبوع. سيُطلب من الشركات منح العمال يوم عطلة واحد في الأسبوع بدلاً من يومين. كما تم تخفيف القيود المفروضة على الاستعانة بمصادر خارجية، وكذلك القيود المفروضة على الوظائف التي يمكن للوافدين العمل فيها.

ويخفف القانون أيضًا المعايير البيئية، ويجبر الشركات فقط على تقديم تحليل الأثر البيئي إذا كانت مشاريعهم تعتبر عالية المخاطر. وذلك وفقا لشبكة "بي بي سي".

ما الجهات الرافضة للقانون؟

أعربت منظمة نهضة العلماء، عن معارضتها. وقال زعيم حزب "إن يو" سعيد عقيل سيروج، إنه لن يفيد إلا الرأسماليين والمستثمرين والتكتلات وسيدهس المواطنين العاديين.

وبشكل منفصل، كتبت 35 شركة استثمارية تدير أصولا بقيمة 4.1 تريليون دولار إلى الحكومة الإندونيسية تثير مخاوف بيئية.

وفي الرسالة، قالت الشركات إن "مشروع القانون يمكن أن يكون له انعكاسات خطيرة ويمكن أن يؤثر على جاذبية أسواق الإندونيسية".

وبدلا من التراجع عن اللوائح البيئية، حثوا الحكومة الإندونيسية على بذل المزيد من الجهد لحماية غابات البلاد وأراضي الخث واعتماد خطة تعافي خضراء لمواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن الوباء، وذلك وفقا لمكتب "هيئة الإذاعة البريطانية" بجاكرتا.

كيف كان الرد الحكومي؟

جددت الحكومة موقفها من قانون خلق فرص العمل، ودافعت عن مصادقتها على التشريع وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد عنف الاحتجاج وسط المظاهرات المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير التنسيق للشؤون القانونية والسياسية والأمنية محفوظ، إن القانون يسعى إلى مساعدة الحكومة على تحسين رفاهية الناس من خلال خلق فرص عمل وحماية العمال وبيروقراطية مبسطة لأغراض العمل، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.