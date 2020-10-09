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مسؤول تايلاندي: ربما ندرس إجراءات لتعزيز استهلاك المنتجات المعمرة

بانكوك - د ب أ
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 2:01 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 2:01 م

قال نائب رئيس وزراء تايلاند، سوباتانابونج بونميشاوي للصحفيين، إن الحكومة ربما تدرس إجراءات للمساعدة في تعزيز استهلاك المنتجات المعمرة، بما في ذلك السيارات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ولم يتحسن استهلاك السلع المعمرة، وسط تفشي مرض كوفيد-19.

وتكلف الحكومة هيئة التخطيط بالدولة للعمل مع البنك المركزي والمؤسسات المالية للمساعدة في إعادة هيكلة ديون الشركات الصغيرة ومتوسطةالحجم.

وسيعقد المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا حول تلك القضية في 14 أكتوبر، لاتخاذ قرار حول ما يمكن أن يفعله لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بعد انتهاء برنامج تأجيل الديون هذا الشهر.

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