عمرو أديب: نستطيع أن نقول إننا بدأنا الموجة الثانية من فيروس كورونا في العالم

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه «نستطيع أن نقول أننا بدأنا الموجة الثانية لفيروس كورونا في العالم».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا التي بدأت في العالم شرسة وعنيفة، لافتًا إلى تسجيل فرنسا لـ20 ألف إصابة في يوم واحد.

وذكر أن العالم سجل اليوم 330 ألف حالة إصابة بكورونا، مشيرًا إلى إعادة الغلق في عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وتابع الإعلامي، أنه «يبدو بشكل واضح أنه لا لقاح لكورونا إلا بحلول نهاية العام الجاري أو بداية المقبل».

واستطرد: «إذا كنا في مصر ما زلنا نهاية الموجة الأولى، فنحن على أعتاب الموجة الثانية»، مشددًا على ضرورة الحذر والتمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية.