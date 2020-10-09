محمد على خير: مجلس النواب الحالي قدم أفضل أداء تشريعي على مستوى كل برلمانات مصر

قال الإعلامي محمد علي خير، إ مجلس النواب الحالي أنجز أفضل أداء تشريعي على مستوى كل البرلمانات السابقة، معقبًا: «البرلمان ده طلع 887 قانون والقوانين دي اتعملت عشان تصب في مصلحة المواطن، والبرلمان ده عمل اداء تشريعي رائع"، مستشهدا على بعض القوانين الهامة التي أصدرها هذا البرلمان من قانون التأمين الصحي الشامل».

وأقر أثناء تقديمه برنامج «النصري أفندي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، بأن هذا البرلمان أنجز قوانين كثيرة، معلقًا: «هذا إنجاز تشريعي ورغم ذلك البرلمان لم يعلق في ذهن المواطن والسبب أنه لم يكن هناك رأي مختلف».

وشدد أن الدولة في حاجة إلى رأي آخر تحت قبة البرلمان، متابعًا: «من المؤكد أنه لم تتح فرص أمام أصحاب الرأي الآخر تحت قبة البرلمان أن يقولوا رأيهم».

وأوضح أن الرأي المعارض أو المختلف في مجلس النواب ليس ضد الدولة، وإنما يقدم رؤية وأفكار أخرى تساعد في تقوية الدولة.