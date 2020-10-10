لبنان: سقوط ضحيتين وعدد من الجرحى في انفجار بيروت

سقطت ضحيتان وعدد من الجرحى جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم الجمعة، في أحد المباني في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في تصريح صحفي مساء اليوم، إنه "تم نقل ضحيتين وعدد من الجرحى إلى مستشفى المقاصد في بيروت جراء انفجار خزان المازوت في أحد المباني في الطريق الجديدة في بيروت".

وذكر محافظ بيروت القاضي مارون عبود في تصريح مساء اليوم، "إن همنا الآن هو إخلاء السكان، وقد تم إخلاء قسم منهم، وأعلن أن الحريق قيد السيطرة".

وأعلن أن "شروط السلامة العامة في بيروت غير متوفرة ".

وتقوم فرق الدفاع المدني بإخلاء المواطنين العالقين داخل المبنى الذي وقع فيه الانفجار، الذي أدى إلى تحطم سيارة ودراجة نارية.

وفي وقت سابق اليوم، سمع دوي انفجار في محلة أبو شاكر في منطقة طريق الجديدة في بيروت، تبين أنه ناجم عن انفجار خزان للمازوت في أسفل أحد المباني.

وأدى الانفجار إلى نشوب حريق في المبنى الذي تصدع، وكذلك تضرر عدد من الأبنية المجاورة.