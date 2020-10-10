الكاظمي: القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، "حرص الحكومة وجديتها في أن يكون قضاء سنجار خالية من الجماعات المسلحة سواء المحلية أو الوافدة من خارج الحدود".

وحضر الكاظمي اجتماعا مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وقال الكاظمي، إن "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء".

وأضاف أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنيا ودينيا في العراق".

وذكر أن "سيادة القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني وهو مبدأ لن نتخلى عنه لأنه يرتبط بمستقبل العراق ووحدته".

وأشار إلى أن "التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات".

وتعهّد الكاظمي بأن "تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدما في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين".

واستطرد يقول أن "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه بالتعاون مع أهالي سنجار أولا".

وشدد رئيس الحكومة العراقية على رفض بلاده "استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الايراني وباقي جيراننا".

وأعربت ممثلة الأمين العام للأم المتحدة جينين بلاسخارت عن "سعادتها للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأكدت أنه "يوم تاريخي لقضاء سنجار بعد المجازر التي عاشها أبناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش".

وقالت إنها "بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".