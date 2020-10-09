 الطبيب المشرف على علاج ترامب: الرئيس يمكنه استئناف ارتباطاته الرسمية بدءا من السبت - بوابة الشروق
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الطبيب المشرف على علاج ترامب: الرئيس يمكنه استئناف ارتباطاته الرسمية بدءا من السبت

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 3:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 3:17 ص

قال ‏الطبيب المشرف على علاج ترامب، إن الرئيس الأميركي يمكنه استئناف ارتباطاته الرسمية بدءًا من السبت، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.
وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقتها على إجراء المناظرة الرئاسية الثانية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، في 22 أكتوبر بدلًا من يوم 15.
وكانت اللجنة التي تشرف على المناظرات الرئاسية الأمريكية قد أعلنت تحويل المناظرة الرئاسية المقبلة، والمقررة في 15 أكتوبر، إلى صورة افتراضية لحماية صحة المشاركين وسلامتهم.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يشارك في مناظرة افتراضية مع مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

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