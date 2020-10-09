الرئيس الأرمني: سنعترف بإقليم كاراباخ حينما يعترف به الجميع

قال الرئيس الأرمني، آرمين سركسيان، إن أرمينيا اعترفت بالاستفتاءات حول الإقرار بإقليم كاراباخ، لكنها تعاملت بحكمة مع الأمر، معقبًا: «إذا وقعنا اتفاقات فهذا لا يفيد».

وأضاف «سركسيان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن أرمينيا ستعترف بإقليم كاراباخ حينما يعترف به الجميع، متابعًا: «لا نريد تعقيد عملية المفاوضات».

وجدد مناشدته لتركيا الخروج من الصراع، مضيفًا: «لهذا لم نعترف بكاراباخ منطقة مستقلة، لكننا نتركهم في مباحثات سلام حتى يخرجوا باتفاقية سلام للإقليم كله بين أذربيجان والأرمان، لأنه كلما وقعنا اتفاقات كلما صعب الخل وازداد التعقيد».

وأكد أن أرمينيا لن تسمح نهائيًا بأي تطهير عرقي، لافتًا إلى أن أرمينيا تستطيع الدفاع عن أراضيها وثقافتها وتراثها.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.