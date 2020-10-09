وسائل إعلام لبنانية: انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بوقوع انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت، دون التطرق لتفاصيل أخرى حتى الآن.