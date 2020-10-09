 وسائل إعلام لبنانية: انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت - بوابة الشروق
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وسائل إعلام لبنانية: انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت

هدى أمين
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 7:56 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 7:56 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بوقوع انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت، دون التطرق لتفاصيل أخرى حتى الآن.

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