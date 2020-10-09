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يبحث المؤتمر الآسيوي لعام 2020، الذي ترعاه منظمة الأمن والتعاون الاوروبي، الاثنين المقبل، التعاون الدولي فى مواجهة التحديات الأمنية العالمية وتستمر أعماله لمدة يومين .

وقال، بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الجمعة، إن المؤتمر سوف يركز على الاستجابات المتعددة الأطراف للتحديات الأمنية وتنظمه رئيسا مجموعة التعاون الاوروبي الاسيوي كوريا وسلوفاكيا .

وأوضح البيان ، أن المؤتمر سوف يناقش خلاله ممثلو الدول الـ 57 الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون الاوروبي والشركاء الآسيويين للمنظمة والمنظمات الدولية والأكاديميون والقطاع الخاص مجالات محددة للاستجابات متعددة الأطراف للتحديات الأمنية العالمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن ثلاث جلسات تركز على تدابير بناء الثقة والأمن الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات بين أوروبا وآسيا وإمكانيات التخفيف من المخاطر البيئية عبر الحدود والعلاقة بين الأمن والوصول إلى المعلومات في سياق جائحة كورونا .

يشار إلى أن المؤتمر سوف يفتتح أعماله لي تايهو نائب وزير الشئون الخارجية لجمهورية كوريا وإنغريد بروكوفا وزير الدولة بوزارة خارجية سلوفاكيا .

ومن المعروف أن الشركاء الآسيويين الخمسة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هم أفغانستان وأستراليا واليابان وجمهورية كوريا وتايلاند وتوفر الشراكة منصة للحوار السياسي والمشاركة العملية من خلال تعزيز التعاون المثمر وتبادل أفضل الممارسات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.