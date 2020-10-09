الديمقراطيون في أمريكا يضغطون لإنشاء لجنة للحكم على صلاحية الرئيس لتولي منصبه

اقترح الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي اليوم الجمعة، تشريعا من شأنه إنشاء لجنة لتحديد ما إذا كانت الحالة الصحية للرئيس الجالس على مقعد الحكم تسمح له بالاستمرار في القيام بمهام أعلى منصب في البلاد، أم لا.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحفيين اليوم الجمعة إن "هذا التشريع ينطبق على الرؤساء المقبلين"، لكنها أوضحت أن مشروع القانون مستوحى من الإصابة الأخيرة للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)والعلاج الذي تلقاه.

وقالت بيلوسي إن ترامب يبدو في "وضع متغير" هذا الأسبوع وتساءلت عما إذا كانت قدرته على الحكم على الأمور قد ضعفت.

وندد الجمهوريون بالاقتراح ووصفوه بأنه " حيلة " تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات .

ومن شأن الاقتراح - الذي يحتاج إلى موافقة الكونجرس بمجلسيه - أن ينشئ لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم 16 عضوا، نصفهم من المهنيين الطبيين.

ويتناول التعديل الخامس والعشرين للدستور مسألة نقل السلطات، وقد كُتب في أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي.