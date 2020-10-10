ضبط 38 ألف عبوة آيس كريم و750 كيلو لبن مجهولة المصدر بسوهاج

شنت مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة لضبط السلع مجهولة المصدر والمهربة في الأسواق.



وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، عن ضبط "ه ي ج ب" 47 سنة، مدير مسئول مصنع آيس كريم، بالمنطقة الصناعية الأولى بحي الكوثر لإدارته مصنعا بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط 38800 عبوة آيس كريم مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى ضبط 750 كيلو لبن منزوع الدسم.



ونجحت جهود الحملة في ضبط 200 كيلو زيت نواة النخيل وزيت كاكاو وكذلك ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعه بالسوق السوداء.



كما تم ضبط 55 قضية تموينية منها 12 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و8 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و7 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و4 قضايا عدم نظافه أواني العجين بالمخبز و3 قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و4 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل.