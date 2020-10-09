نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة الأخيرة.



وعُقد بقصر ثقافة القناطر الخيرية محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر الإلكترونية" بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات نصر أكتوبر المجيدة، تحدث فيها الكاتب الصحفي محمد الحلواني، وأدارها ربيع عوض.



وبدأ الحلواني كلمته بتوجيه التحية لشهداء المصريين ممن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وتحرير أرضه، موضحًا ما قامت به القوات المسلحة من تجهيز وتدريب وإعداد لكل قطاعات الجيش وأفرع أسلحته ومنها سلاح الحرب الإلكترونية التي قضت على أسطورة جيش الاحتلال بأنه لا يقهر، مشيرًا إلى إعاقة مختلف اتصالات العدو اللاسلكية؛ ما أدى لفشل القيادة فى التواصل مع وحداتها وتدمير مراكز الاتصالات ووحدات الرادار وبطاريات الصواريخ، فضلا عن مراكز التجسس الإسرائيلية والشوشرة الإليكترونية والتنصت على الاتصالات المصرية في سيناء وكان ذلك بفضل جهود الحرب الإلكترونية المصرية.



وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها، بقيادة المايسترو أحمد يسري، وفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، عرضا فنيا بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية.



وفي إطار النشاط أونلاين للأطفال، قدمت مكتبة كفر علي شرف الدين ورشة رسم للأطفال عن حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣م، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتمدة قراءة في كتاب "جرس العدالة" تحكي عن مدينة العدالة، بينما قدمت مكتبة كفر عبيان قراءة لقصة "قطار البلاد البعيدة" تأليف محسن خضر، رسوم عزة سلطان، ضمن سلسلة قطر الندى.