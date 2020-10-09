عبد الهادي: ضغط المباريات يؤثر على لاعبي الزمالك في إفريقيا

أكد مدحت عبد الهادي، المدرب العام لنادي الزمالك، أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم في ظل الإصابات والإيقافات والضغط الذي يعاني منه الفريق، وذلك بعد التعادل السلبي أمام وادي دجلة في منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا رغم الإصابات والإيقافات، ونشكرهم على تحملهم المسئولية وتنفيذ المهام، اعتمادنا في الوقت الحالي علي اللاعبين المقيدين إفريقيًا، ونعاني من إصابات وإيقافات وانضمام لاعبين لمنتخبات بلادهم وهم عناصر أساسية للفريق".

وتابع: "كنا نتمنى حصد النقاط وأهدرنا عدة فرص منها لـ عمر السعيد وإسلام جابر، الزمالك يعاني من ضغط اللقاءات والإرهاق".

وأردف: "لعبنا المصري في الإسكندرية وبعدها بثلاث أيام واجهنا سموحة في الإسماعيلية ولعبنا 120 دقيقة وبعدها بـ48 ساعة واجهنا فريق حصل على القسط الكافي من الراحة بخلافنا، ورغم ذلك الفريق لم يقصر وأدى ما عليه وكنا الأقرب للفوز".

وأوضح: "ناشدنا كثيرًا بأن الضغط في اللقاءات سيعرضنا لخسائر كثيرة قبل إفريقيا آخرها اليوم بإصابة حازم إمام، سنحاول عمل استشفاء للاعبين بأقصى درجة لمعالجة هذا الإرهاق الشديد قبل لقاء الرجاء المهم لنا".

واختتم: "لاعبو الزمالك نفذوا كل ما نريده، كان هناك استحواذ كبير لوادي دجلة ممكن اللاعبين تأتي قبل مواجهة الرجاء ويكون هناك إصابات بسبب ضغط المباريات، كنا نتمنى حصد الثلاثة نقاط، الله يكون في عونا وعون اللاعبين".