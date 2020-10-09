 رسميا.. «كاف» يبلغ المنتخب بموعد مباراته أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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رسميا.. «كاف» يبلغ المنتخب بموعد مباراته أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا

إبراهيم سعيد
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 12:54 ص

أعلن محمد بركات مدير الكرة بالجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول، تلقيه خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد موعد مباراتي الفراعنة أمام توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمام إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويحل منتخب مصر في المجموعة السابعة مع كينيا وتوجو وجزر القمر.

وقال محمد بركات في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو".

وأضاف: "سيكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.

وأوضح مدير جهاز المنتخب أن مباراة الذهاب في مصر يقودها طاقم تحكيم من رواندا، بينما سيقود مواجهة الإياب بتوجو طاقم من السنغال.


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